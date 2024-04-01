Авиалайнер способен работать в неблагоприятных условиях, в том числе в Арктике.

Ближнемагистральный пассажирский самолёт Ил-114-300 был вновь испытан специалистами Объединённой авиастроительной корпорации, говорится в публикации на сайте госкорпорации Ростех.

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Источник фото: Ростех

В рамках возобновлённой программы лётных испытаний второй опытный образец самолёта Ил-114-300 был протестирован в условиях аэродрома, а также в воздухе на высоте до 900 метров при скорости до 230 километров в час. Продолжительность тестового полёта составила 40 минут.

Полёт прошёл в штатном режиме, а его результатом стала успешная проверка работоспособности всех систем и агрегатов воздушного судна, большинство из которых произведено в России, а также степени устойчивости и управляемости самолёта. Полётное задание было выполнено в полном объёме и без выявления каких-либо проблем с оборудованием.

Управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман отметил важность возобновлённой программы испытаний нового самолёта Ил-114-300, предназначенного для регионального воздушного сообщения, целью которой является подтверждение высоких лётных качеств и надёжной работы воздушного судна, в том числе в неблагоприятных климатических условиях.

По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, объём работ над сертификацией и проверкой эксплуатационных качеств Ил-114-300 достаточно велик, и авиастроителям придётся хорошо постараться, чтобы выполнить поручение Правительства Российской Федерации по повышению пассажирских авиаперевозок в полтора раза к 2030 году.

Региональный авиалайнер Ил-114-300, разработанный специалистами ПАО «Ил» совместно с другими предприятиями ОАК и состоящий из отечественных комплектующих, оснащается модернизированным двигателем ТВ7-117СТ-01, превосходящим зарубежные аналоги и характеризующимся надёжностью и простотой в обслуживании, и вспомогательной силовой установкой ТА 14-114 повышенной мощности, позволяющей самолёту функционировать в автономном режиме в условиях слабо оборудованных аэродромов.

Самолёт Ил-114-300 имеет улучшенные лётные качества, оснащается передовым цифровым оборудованием для навигации и пилотирования, кабиной экипажа с улучшенной эргономической конструкцией, а при его изготовлении применяются новейшие композитные материалы.

Авиалайнер предназначен для региональных пассажирских перевозок и придёт на смену Ан-24. Самолёт способен принять на борт до 68 пассажиров. Воздушное судно может работать на малооборудованных аэродромах в автономном режиме, а также взлетать и приземляться на взлётные полосы с бетонированным и грунтовым покрытием. Лётные характеристики авиалайнера позволяют использовать его в неблагоприятных условиях, в том числе в Арктике.