Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Reuters: в связи с уходом с российского рынка убытки западных компаний превысили 107 млрд долларов
С августа прошлого года объём финансовых потерь увеличился на треть.

реклама

Западные санкции в отношении России, которые должны были усложнить ведение бизнеса для российских предпринимателей, вернулись «бумерангом» к ЕС и США, принеся европейским и американским компаниям миллиардные убытки, говорится в материале издания Reuters, базирующемся на документах итоговой отчётности.

реклама

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что начиная с 2022 года суммарные потери зарубежных компаний, связанные с уходом с российского рынка, превысили 107 миллиардов долларов США в виде упущенной выгоды и недополученной прибыли. Отмечается, что данный показатель увеличился на треть по сравнению с предыдущим отчётным периодом за август прошлого года.

По словам американского эксперта Яна Мэсси, западные компании, которые собираются уходить из России, сталкиваются с определёнными трудностями при продаже своих российских активов, в том числе с ужесточением требований со стороны контролирующих органов РФ и необходимостью больших скидок в пользу новых собственников.

По данным издания, около тысячи западных компаний покинули российский рынок, а в текущем году такие крупные игроки, как Shell, Polymetal International, Yandex NV и HSBC объявили о продаже своих активов в РФ, причём скидка на них достигает 90 %.

Ещё одна европейская компания, французский продовольственный гигант Danone, на прошлой неделе заявила о разрешении со стороны соответствующих органов РФ на реализацию своих российских активов, отметив, что теряет от данного процесса около 1.3 млрд долларов США.

Несмотря на уход из РФ значительного количества западных компаний, несколько сотен европейских и американских производителей и предприятий либо лишь приостановили свою деятельность в России, либо и не покидали российский рынок, аргументируя принятое решение заботой о своих клиентах — среди них можно выделить такие крупные компании, как PepsiCo, Nestle, Benetton, Auchan, Reckitt и Unilever.

Источник отмечает, что в результате недружественных действий со стороны западных «партнёров» оказались национализированы некоторые дочерние предприятия российских компаний и заморожены резервы Центробанка РФ на общую сумму в 300 млрд долларов, добавляя, что в случае ответных мер со стороны России Европа и США могут потерять более 288 млрд долларов.

#россия #сша #санкции #европа
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
4
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
7
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
1
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
+
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
1
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
Anbernic представляет портативную консоль RG35XX в стиле Game Boy
2
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
1
Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта
+
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
+
Япония и США обменяются данными о целях для ударов крылатыми ракетами «Томагавк»
1
В ВСУ рассказали, сколько времени надо, чтобы «Циркон» долетел до любой точки на карте Украины
1
Xiaomi перестанет выпускать обновления для моделей Redmi Note 10 Pro
1
Индия выделяет $3,7 млрд на строительство стены на границе с Мьянмой
+
Xiaomi анонсировала две новые модели умных часов
+
Мошенники разработали новую схему фишинговых атак, нацеленную на владельцев iPhone
+

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
11
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
4
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
40
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
66
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
33
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
17
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
79
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
82
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
05:17
Конечно, ведь у них сейчас и цена приемлемая, и производительность отличная, жрет очень мало - у неё больше шансов чем у конкурента. Плюс народу лучами и пр. хератой бошки замутили. При прочих пример...
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
Alex Peteniov
05:13
Все в рамках программы 5 глаз
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
32Влад32
04:24
Опять накурились.
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
Антон Филимонов
03:56
Я хз кто там минусит и ставит оценку плохую, но выводы же адекватные. После отличной 1060 :Гб, и приличной 2060 вышло недоразумение 3060 6 и потом 4060 8. Настолько 3060 6 оказалась дном, что быстро ...
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
Александр Еремеев
03:50
Так называемый промкод на скидку от этого маркетплейса: "Выгода 1 000 ₽ до 30 июня Отправьте этот промокод друзьям. Каждый получит скидку 1 000 ₽ на первый заказ от 2 500 ₽. А вы — 1 000 бонусов за ...
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
Антон Филимонов
03:39
не тут у хуанга в 2023 полный швах везде...кроме 4080 и 4090 все карты знатно обосрались по продажам
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
REY_B_
03:28
Не пластик загрязняет Природу, а бескультурье. Разве сложно выбросить мусор в мусорку? Сам же пластик, сырьё взято глубоко из под земли. Если его туда же закопать, то в целом он вернётся туда, где и б...
Bpacks предлагает на основе древесной коры альтернативу пластиковой упаковке
Александр Носков
03:12
Ремонтяш-а смотрю и только по одной причине, он постоянно занимается ПК, т.к. это его основная профессия.
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
Констатин Ильич
03:12
Не очень приятная ситуация, нужно принять какие-нибудь меры!
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
sboxx
02:36
Хоть что-то полезное, а не очередная перепродажа чего-то китайского со своим шильдиком
Робот Emo предсказывает и одновременно имитирует человеческую мимику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем