С августа прошлого года объём финансовых потерь увеличился на треть.

Западные санкции в отношении России, которые должны были усложнить ведение бизнеса для российских предпринимателей, вернулись «бумерангом» к ЕС и США, принеся европейским и американским компаниям миллиардные убытки, говорится в материале издания Reuters, базирующемся на документах итоговой отчётности.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что начиная с 2022 года суммарные потери зарубежных компаний, связанные с уходом с российского рынка, превысили 107 миллиардов долларов США в виде упущенной выгоды и недополученной прибыли. Отмечается, что данный показатель увеличился на треть по сравнению с предыдущим отчётным периодом за август прошлого года.

По словам американского эксперта Яна Мэсси, западные компании, которые собираются уходить из России, сталкиваются с определёнными трудностями при продаже своих российских активов, в том числе с ужесточением требований со стороны контролирующих органов РФ и необходимостью больших скидок в пользу новых собственников.

По данным издания, около тысячи западных компаний покинули российский рынок, а в текущем году такие крупные игроки, как Shell, Polymetal International, Yandex NV и HSBC объявили о продаже своих активов в РФ, причём скидка на них достигает 90 %.

Ещё одна европейская компания, французский продовольственный гигант Danone, на прошлой неделе заявила о разрешении со стороны соответствующих органов РФ на реализацию своих российских активов, отметив, что теряет от данного процесса около 1.3 млрд долларов США.

Несмотря на уход из РФ значительного количества западных компаний, несколько сотен европейских и американских производителей и предприятий либо лишь приостановили свою деятельность в России, либо и не покидали российский рынок, аргументируя принятое решение заботой о своих клиентах — среди них можно выделить такие крупные компании, как PepsiCo, Nestle, Benetton, Auchan, Reckitt и Unilever.

Источник отмечает, что в результате недружественных действий со стороны западных «партнёров» оказались национализированы некоторые дочерние предприятия российских компаний и заморожены резервы Центробанка РФ на общую сумму в 300 млрд долларов, добавляя, что в случае ответных мер со стороны России Европа и США могут потерять более 288 млрд долларов.