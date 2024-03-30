В Новосибирске ученые приступили к проектированию электрон-позитронного коллайдера.

Российские специалисты активно работают над созданием собственных коллайдеров, позволяющих минимизировать зависимость от других стран в научных разработках — как заявил журналистам издания «Интерфакс» заместитель директора Института ядерной физики Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) Евгений Левичев, учёные данной организации приступили к проектированию уникального электрон-позитронного коллайдера.

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Комплекс ВЭПП-4 – ВЭПП-2000. Источник фото: ИЯФ

По словам Левичева, работы над установкой будут вестись на собственном оборудовании ИЯФ, что позволит сократить сроки и стоимость разработки. Собеседник отметил, что перспективный коллайдер, работающий в диапазоне энергий от 1 до 2.2 гигаэлектронвольт, будет единственным в мире по данному параметру при высоких значениях светимости.

Для строительства нового объекта может быть использована инфраструктура одного из двух старых коллайдеров, работающих в ИЯФ, а именно ВЭПП-4, который должен быть выведен из эксплуатации в течение последующих трёх лет.

Оценочная стоимость перспективного электрон-позитронного коллайдера будет в два раза ниже по сравнению с затратами на строительство синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирске, которые в настоящий момент находятся на уровне в 47,3 миллиарда рублей. Разработку нового коллайдера учёные ИЯФ должны завершить через три года.

По словам директора ИЯФ СО РАН Павла Логачева, благодаря созданию нового электрон-позитронного коллайдера российские учёные смогут проводить исследования в данной области в течение двадцати лет.

Заместитель директора ИЯФ СО РАН Иван Логашенко рассказал, что новый коллайдер, предварительно названный ВЭПП-6, поможет отечественным специалистам в поиске экзотических форм материи и исследованиях в области сильного взаимодействия.

Строительство подобных объектов является важным шагом на пути к независимым научным разработкам российских учёных, учитывая недружественные действия со стороны западных стран и политизацию науки, что подтверждается недавним прекращением сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям с несколькими сотнями специалистов, научная деятельность которых связана с Россией.