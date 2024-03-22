Американские авиакомпании, эксплуатирующие данные самолёты, обязали провести проверку.

Самолёты Boeing 737 Max снова стали объектом пристального внимания со стороны надзорных органов в связи с обнаружением очередного дефекта, которых и ранее было немало — как говорится в публикации агентства NBC News, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) инициировало проверку более двух сотен самолётов Boeing 737 Max на наличие дефектов проводки, которые могут привести к потере управления воздушным судном.

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Источник фото: Boeing

О наличии данной проблемы пилоты самолётов Boeing 737 Max докладывали ещё несколько лет назад — зимой 2021 года произошёл один из первых задокументированных инцидентов с воздушным лайнером данной модели, когда временно было потеряно управление, что сопровождалось резким креном в правую сторону.

Восстановить контроль над воздушным судном удалось в считанные секунды, но данный инцидент вызвал серьёзную обеспокоенность у пилотов самолёта, которые незамедлительно подали отчёт в соответствующую инстанцию для принятия необходимых мер по обеспечению безопасности полётов.

С похожей нештатной ситуацией сталкивались пилоты и других бортов Boeing 737 Max, что ещё в 2022 году побудило производителя разослать рекомендации компаниям, в парке которых присутствуют модели 737 Max 8 и Max 9, по поводу проведения проверок проводки — исходя из уведомления Boeing, потеря управления самолётом может быть вызвана перетиранием проводов спойлера при их контакте с внутренней конструкцией крыла.

Если в 2022 году предписание Boeing носило рекомендательный характер, то несколько дней назад Федеральное управление гражданской авиации США, которое провело собственное расследование и выявило возможность возникновения дефектов пучков проводов спойлера из-за их перетирания в связи с контактом с внутренней поверхностью крыла, что приводило к возникновению аварийных ситуаций, обязало всех владельцев моделей 737 Max, которых в парках американских компаний насчитывается 207 экземпляров, в течение трёх лет провести детальную проверку крыльев на предмет повреждения проводов.

По мнению ряда специалистов, хотя Boeing и FAA не придают проблеме особого значения, риск возникновения аварий, связанных с данным дефектом, достаточно велик, поэтому авиакомпаниям, которые имеют в своём распоряжении самолёты 737 Max, стоит поспешить с их проверкой.

Отмечается, что наличие данного дефекта ещё более ухудшает положение дел у компании Boeing, самолёты которой в последнее время то и дело становятся участниками неприятных и даже опасных инцидентов, связанных с возникновением нештатных ситуаций, что, как считают эксперты, связано с отсутствием должного контроля при производстве воздушных лайнеров на заводах компании.