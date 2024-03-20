Стартап Interlune заявил о наличии у него технологий по извлечению из лунного грунта гелия-3.

В связи с нехваткой гелия для нужд целого ряда отраслей на Земле частная американская компания представила свой план по добыче изотопа данного химического элемента на Луне, говорится в публикации издания Popular Mechanics.

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Источник фото: Interlune

Отмечается, что ещё в 2010 году в США заявили об ограниченном количестве гелия, играющего немаловажную роль в медицине, квантовых вычислениях, энергетике и других важных областях науки и техники — недостаток данного химического элемента негативно влияет на развитие целого ряда отраслей во всём мире, поэтому увеличение объёмов его добычи является приоритетной задачей.

Специалисты стартапа Interlune разработали стратегию по добыче гелия-3 на Луне и последующей доставке его на Землю. По словам одного из основателей компании, бывшего президента Blue Origin Роба Мейерсона, стартап создал все необходимые технологии, которые помогут ему успешно осуществить свои планы по разработке лунных недр. В настоящий момент компания уже собрала около 18 миллионов долларов, что поможет ей в дальнейшем выполнении своей программы.

При этом добычей гелия-3 из лунного грунта компания Interlune ограничиваться не будет — дальнейшая программа предусматривает разработку недр Луны с целью извлечения из них различных металлов, в том числе редкоземельных, а также воды, что, вероятно, сможет обеспечить будущую лунную станцию необходимыми ресурсами.

Согласно заявлению представителей Interlune, в настоящий момент в распоряжении компании есть все необходимые технологии для переработки лунного грунта в промышленных масштабах с целью извлечения из него гелия-3. Кроме того, разработанный стартапом комбайн по добыче полезных ископаемых обладает меньшими габаритами и массой по сравнению с аналогичными решениями других компаний, что делает его доставку на Луну более доступной и менее дорогостоящей.

Компания ожидает, что благодаря текущим объёмам финансирования сможет доставить роботизированный аппарат на лунную поверхность и продемонстрировать его эффективную работу, а также оценить существующую концентрацию гелия-3 в лунном грунте.

Роб Мейерсон отметил, что гелий-3 имеет достаточно высокую стоимость, что обеспечивает рентабельность его добычи из недр Луны и последующей доставки на Землю, добавив, что ряд компаний уже готовы покупать данный химический элемент на постоянной основе. Кроме того, основатель Interlune оценил высокую степень востребованности гелия-3 в целом ряде отраслей, в том числе в будущих термоядерных реакторах.

Тестовую попытку отправки лунного комбайна на поверхность естественного спутника Земли планируется осуществить в 2026 году, а спустя два года компания намерена запустить первый завод по переработке, чтобы к 2030 году иметь возможность доставки необходимого количества гелия-3 на Землю.