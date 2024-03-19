БПЛА Ghost-X предназначен для выполнения целого ряда задач.

Американские специалисты испытывают новейший беспилотный летательный аппарат Anduril Ghost-X, отличающийся сравнительно небольшими размерами, высокой автономностью и простотой в обращении, о чём сообщается на сайте Army Recognition.

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Источник фото: Army Recognition/Anduril

Беспилотник нового поколения Ghost-X, разработанный компанией Anduril Industries, в ходе тестирования в феврале-марте текущего года был испытан в реальных условиях и продемонстрировал свои преимущества.

К преимуществам нового БПЛА журналисты источника отнесли его портативность, автономность, быстроту сборки при развёртывании, удобство при транспортировке и использовании, а также возможность нести полезную нагрузку сравнительно большой массы и солидный запас хода. Кроме того, была отмечена способность беспилотника работать при сложных погодных условиях.

Дрон Ghost-X предназначен для ведения разведки и обеспечения безопасности войск благодаря возможности использования при разнообразных сценариях — беспилотник наделён системой обнаружения и распознавания целей, а также способен следить за выбранными объектами в режиме скрытности, что достигается за счёт наличия универсальных профилей полёта, позволяющих БПЛА зависать над определённым участком местности или двигаться с крейсерской скоростью.

Отмечается, что беспилотник имеет модульную конструкцию и может транспортироваться в футляре для винтовки или тактическом мягком футляре, а время для подготовки БПЛА к работе не превышает двух минут, что позволяет оператору дрона эффективно его использовать.

По данным источника, беспилотник Ghost-X способен преодолеть расстояние до 25 километров на одном заряде, обеспечивающем работу в воздухе в течение 75 минут, а также имеет возможность доставки грузов массой до 9 килограмм. Суммарный вес полностью снаряжённого БПЛА, включая две батареи, составляет около 25 килограмм.

Предполагается, что перспективный дрон Ghost-X поможет в решении целого ряда задач, связанных как с разведывательными миссиями и военными операциями, так и с доставкой полезных грузов, в том числе необходимого оборудования и материалов.