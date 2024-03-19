SpaceX создаёт шпионскую космическую сеть для наблюдения за любыми объектами по всему миру

Американская компания SpaceX, возглавляемая миллиардером и предпринимателем Илоном Маском и занимающаяся производством и запуском космических аппаратов, предположительно связана секретным контрактом с разведывательным агентством США, о чём сообщают сразу несколько источников западного издания Reuters.

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Источник фото: Pixabay

Согласно представленной информации, компания SpaceX подписала соглашение с Национальным разведывательным управлением США на 1,8 миллиарда долларов, которое предполагает создание расширенной шпионской сети спутников, насчитывающей сотни аппаратов и предназначенной для получения высокодетализированных снимков Земли в целях наблюдения за объектами на земной поверхности в любой точке мира.

Отмечается, что шпионские космические аппараты будут находиться на низкой околоземной орбите и смогут функционировать в составе своеобразного роя, предоставляя дополнительные возможности по обнаружению целей для наземных, воздушных и морских подразделений.

Сообщается, что производством спутников-шпионов займётся одна из структур SpaceX, именуемая Starshield, что свидетельствует о росте доверия к Илону Маску со стороны разведывательного управления США, несмотря на имеющиеся разногласия с администрацией Байдена.

Представители SpaceX отказались давать комментарии журналистам Reuters о существовании данной космической программы, в то время как Национальное разведывательное управление США поделилось некоторыми данными о выполнении планов по развёртыванию шпионской спутниковой сети, отметив, что разрабатываемая космическая система разведки отличается огромным потенциалом и ощутимо превосходит аналоги, имеющиеся в распоряжении других стран.

Несколько анонимных источников Reuters отметило, что разведывательная сеть спутников позволит правительству США получать изображения в любой точке земного шара в режиме реального времени, отметив что тестирование данной системы проходит с 2020 года, когда около дюжины спутников-шпионов было запущено на низкую околоземную орбиту ракетой-носителем SpaceX Falcon 9.

Журналисты издания отмечают, что разработка разведывательной сети спутников является частью программы правительства США по созданию основы для доминирования в космосе и противодействию основным конкурентам в данной области, в том числе России, которая, по словам Пентагона, имеет в своём распоряжении средства уничтожения космических аппаратов.