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Microsoft при помощи всплывающего окна назойливо рекламирует поисковик Bing в браузере Google Chrome
Агрессивный маркетинг Microsoft испытали на себе пользователи Windows 10 и 11.

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Американская компания Microsoft в очередной раз «обрадовала» пользователей ОС Windows 10 и Windows 11, добавив всплывающее окно в браузер Google Chrome, рекламирующее свой собственный поисковый продукт Bing, с чем столкнулись и журналисты профильного издания Windows Latest.

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Источник фото: Windows Latest

Сообщается, что несколько дней назад пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с довольно назойливым способом Microsoft привлечь внимание к своему поисковику Bing – в процессе использования браузера Google Chrome в правой части программы появляется всплывающее рекламное окно, побуждающее к использованию продукта от Microsoft.

Ещё одной неприятной деталью является тот факт, что назойливое всплывающее окно лишено стандартного механизма, позволяющего от него избавиться — привычного «крестика» в правом верхнем углу найти не удастся, так как он попросту отсутствует, поэтому пользователю придётся выбрать вариант «Нет, спасибо» непосредственно в самой рекламной вставке.

Тем же поторопившимся «счастливчикам», которые выберут вариант «Да», придётся либо смириться с установкой приложения Bing и использованием данной поисковой системы по умолчанию, либо потратить своё время на устранение последствий своих необдуманных действий. Впрочем, не стоит исключать и факта добровольного перехода на поисковик от Microsoft.

В ходе исследования причин появления всплывающего окна было выявлено, что оно не является частью обновлений Windows, а, судя по всему, вызывается при помощи BCILauncher.exe или BingChatInstaller.exe, находящихся в папке C:\windows\temp\mubstemp.

В ответ на запрос со стороны журналистов Windows Latest, попросивших дать разъяснения о сложившейся ситуации, представители Microsoft подтвердили, что действительно внедрили в Google Chrome всплывающее сообщение, побуждающее пользователей установить Bing в качестве поисковой системы в браузере по умолчанию, причём делается это в целях «тестирования». При этом в компании отметили, что ценят свободу действий своих клиентов, поэтому «любезно» оставили возможность отказаться от данного предложения.

Столь агрессивная рекламная кампания, навязывающая поисковый продукт Microsoft, вполне объяснима — согласно данным сервиса Statcounter, по состоянию на февраль 2024 года доля Bing в мире составляет чуть более 3 %, в то время как Google занимает почти 92 % поискового рынка.

Отмечается, что использование всплывающих окон в рекламных целях со стороны Microsoft наблюдалось и раньше, но компания Google также не оставалась в стороне, саботируя работу браузера Edge при доступе к YouTube.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #google chrome #bing
Источник: windowslatest.com
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