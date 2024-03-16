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Эксперты советуют клиентам из РФ срочно переносить свои данные с серверов Microsoft, Amazon и Google
Зарубежные поставщики облачных сервисов и ПО сообщают о заморозке сотрудничества с клиентами, зарегистрированными в России.

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В связи со вступлением в силу нового пакета санкций в отношении России со стороны Европейского Союза российские компании уже через несколько дней лишатся доступа к облачным сервисам и программному обеспечению ряда зарубежных компаний, сообщает издание «РБК» со ссылкой на специалистов отрасли.

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Источник фото: Pixabay

Согласно уведомлению Microsoft, начиная с 20 марта текущего года российские пользователи будут лишены доступа к облачным продуктам и поставкам ряда программ, предназначенных для управления бизнесом и коммерческой деятельности, разработки данной американской компании, что связано с очередными санкциями ЕС в отношении организаций, зарегистрированных в Российской Федерации.

Отмечается, что с 20 марта прекратится не только подписка к облачным сервисам Microsoft, но и будет запрещён доступ к данным, находящимся на серверах американской компании. Возобновление сотрудничества с российскими компаниями, по словам представителей Microsoft, станет возможным только после соответствующего распоряжения со стороны регулирующих органов Европейского Союза.

При этом Microsoft оказалась не единственной западной компанией, прекращающей сотрудничество с организациями, зарегистрированными в России — как сообщает PR-директор ИТ-компании Softline Светлана Ащеулова, аналогичные ограничения для российских клиентов вводит и Amazon, добавив, что в этот список можно также включить и Google.

Ряд источников отмечают, что до недавнего времени множество российских компаний продолжали пользоваться услугами американской корпорации Microsoft, которая уверяла своих клиентов в отсутствии рисков, связанных с возможными санкциями в отношении России.

По мнению главы компании «Базальт СПО», продолжение сотрудничества с западными поставщиками услуг является недальновидным шагом со стороны российских компаний, что и подтвердилось на практике, поэтому в настоящий момент надёжным решением станет использование отечественного продукта.

Вводимые рядом западных корпораций ограничения связывают с очередным пакетом санкций ЕС в отношении РФ, а именно с запретом на поставки российским компаниям ПО для организации и ведения бизнеса.

В связи со сложившейся ситуацией специалисты рекомендуют незамедлительно перенести все данные с облачных сервисов заграничных компаний и в будущем пользоваться услугами отечественных поставщиков ПО и услуг.

#microsoft #google #amazon
Источник: rbc.ru
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