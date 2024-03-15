Планируется повысить объём выработки электроэнергии атомными электростанциями до 25 %.

Россия наращивает долю ядерной энергетики в суммарном энергетическом балансе страны, для чего к 2035 году планируется ввести в строй 17 энергоблоков для атомных электростанций, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачёв, говорится в публикации издания «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости/АО «Концерн Росэнергоатом»

Отмечается, что перед «Росатомом» стоит задача увеличения объёма выработки электроэнергии атомными электростанциями с существующих 20 до 25 %, что требует строительства новых энергоблоков для АЭС — по словам генерального директора госкорпорации, всего за одиннадцать лет планируется завершить строительство семнадцати атомных энергоблоков.

Кроме того, Алексей Лихачёв заявил, что объёмы выполнения намеченной программы весьма впечатляющи — до 2045 года госкорпорации предстоит запустить в общей сложности около сорока различных проектов энергетической инфраструктуры, в том числе крупных и малых станций, включая наземные и плавучие.

Глава «Росатома» добавил, что в планах госкорпорации строительство не только зарекомендовавших себя энергоблоков, относящихся к поколению 3+, но и перспективных блоков четвёртого поколения с реакторами на быстрых нейтронах.

По мнению Алексея Лихачёва, реализация данной программы открывает новую страницу в истории «Росатома» и обеспечивает компанию объёмом работ на ближайшие два десятилетия.