Отечественные специалисты активно внедряют ИИ в целый ряд отраслей.

На фоне развития различных систем, использующих возможности искусственного интеллекта, и внедрения их в целый ряд сфер во всём мире в России разрабатываются и успешно применяются собственные ИИ-технологии — об успехах российских специалистов в области разработки систем с искусственным интеллектом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, говорится в публикации издания «РИА Новости».

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Источник фото: Pixabay

Чиновник подчеркнул, что в Российской Федерации идёт активная разработка технологий генеративного искусственного интеллекта, при помощи которых имеется возможность создания новых продуктов, добавив, что в данной области Россия находится на четвёртой позиции в мировом рейтинге.

Кроме того, глава МЭР заявил, что суммарный показатель внедрения технологий искусственного интеллекта по ключевым направлениям развития российской экономики составляет 31.5 %, а имеющиеся в распоряжении РФ вычислительные мощности позволяют ей входить в десятку стран, наиболее развитых в технологическом плане.

При этом Максим Решетников отметил важность внедрения технологий искусственного интеллекта в целый ряд отраслей, что поможет добиться увеличения эффективности труда, повышения качества и снижения стоимости конечного продукта, добавив, что данная задача весьма масштабна и требует больших усилий со стороны государства, которое должно стимулировать компании массово внедрять ИИ-системы в свои процессы, а также поддерживать научные разработки в данной сфере.

Для развития и последующего внедрения ИИ-технологий в России планируется выделение дополнительных средств для создания новых исследовательских центров и научных школ, а также увеличения вычислительных возможностей и расширения бизнеса в данном направлении.

В настоящий момент перед Россией стоит задача создания крепкой основы для технологического суверенитета и последующего укрепления своих позиций в сфере генеративного искусственного интеллекта и сопутствующих систем, что позволит добиться ощутимого увеличения показателей в целом ряде отраслей.