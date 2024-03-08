Испытания должны пройти в 2025 и 2026 годах.

Всё больше компаний по всему миру проявляют особый интерес к созданию многоразовых космических ракет — в Китае уже несколько частных производителей вступили в гонку по разработке и выпуску своих собственных возвращаемых ракет-носителей, а главный государственный подрядчик КНР намеревается приступить к испытаниям в течение ближайших двух лет, сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на китайские источники.

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Источник фото: South China Morning Post/Weibo/Landspace

Отмечается, что в ближайшем будущем Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) планирует произвести тестовые запуски многоразовых ракет большого диаметра — в 2025 году предполагается приступить к тестам космического аппарата диаметром в четыре метра, а в 2026 будет испытан образец с соответствующим показателем в пять метров.

Конкретной информации о данных ракетах китайский источник не приводит, но ранее стало известно, что китайский государственный подрядчик приступил к разработке ракеты-носителя Long March 10, диаметр которой составляет пять метров. Предполагается использование нескольких её модификаций, одна из которых сможет вывести новейший космический корабль на низкую околоземную орбиту, а другая предназначена для вывода на окололунную орбиту пилотируемого космического аппарата «Мэнчжоу».

Ожидается, что Long March 10 станет основной ракетой-носителем для будущей китайской лунной космической программы и сможет доставлять космонавтов и разнообразные грузы на Луну. Разработка китайских специалистов имеет длину 92 метра и располагает возможностью вывода на транслунную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки.

Ракета-носитель диаметром в четыре метра, предположительно, относится к разработкам специалистов Шанхайской академии космических технологий, будет оснащена двигателями компании Jiuzhou Yunjian и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту, расположенную на высоте около 700 километров, до 6.5 тонн груза.

Согласно материалам ряда источников, Китай наращивает усилия по созданию многоразовых космических ракет, привлекая не только специалистов государственного сектора, но и стимулируя частных производителей, в портфолио которых к настоящему времени уже имеются успехи в создании рабочих прототипов возвращаемых аппаратов.