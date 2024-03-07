Усовершенствованные спутники будут работать совместно с уже находящимися на орбите.

Космические силы США планируют дополнить спутниковую группировку системы глобальной навигации GPS усовершенствованными спутниками, отличающимися от аппаратов, уже находящихся на околоземной орбите, более скромным весом, размерами и стоимостью, сообщает издание SpaceNews.

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Источник фото: NASA

В настоящий момент на орбите Земли на высоте около 20 000 километров находится тридцать один спутник GPS, разработанный специалистами компании Lockheed Martin в рамках контракта, датированного 2008 годом. Кроме того, в 2018 году технологический гигант заключил с ВВС США ещё один контракт на разработку и изготовление новейших спутников GPS IIIF в количестве до 22 экземпляров.

Наряду с уже существующими и разрабатываемыми аппаратами командование Космических сил США ищет подрядчиков, которые могли бы разработать и создать более лёгкие и дешёвые спутники GPS, работающие совместно с уже находящимися на орбите и не требующими доработок в существующей системе навигации.

При этом контракт на разработку компанией Lockheed Martin спутников GPS IIIF остаётся в силе, а поиск новых производителей, согласно заявлению представителя Космических сил, рассчитан на удовлетворение последующих потребностей в данной технике в будущем и отвечает новой стратегии по привлечению частных компаний и удешевлению космических аппаратов.

Помимо разработки модернизированных космических спутников GPS, обеспечивающих более устойчивый и защищённый от помех сигнал, американские специалисты в сфере военно-космических технологий работают и над усовершенствованием GPS-приёмников, которых в настоящее время в армии США не так уж и много.

Кроме того, проводится исследование рынка на предмет замены GPS другой навигационной системой, способной продублировать её функции в случае возникновения нештатных ситуаций.