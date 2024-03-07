Поддержка Windows Subsystem for Android закончится в следующем году.

Добавленная несколько лет назад в ОС Windows 11 возможность запуска программного обеспечения, разработанного для ОС семейства Android, в следующем году более будет не доступна для пользователей операционной системы Microsoft, сообщается в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Функция Windows Subsystem for Android (WSA), позволяющая пользователям Windows 11 устанавливать мобильные приложения под Android, была добавлена ещё в 2022 году и на первых порах вызвала определённый интерес у клиентов Microsoft, несмотря на то, что в качестве источника Android-программ использовался не основной магазин Google Play Store, а сервис Amazon Appstore, в библиотеке которого содержится ощутимо меньшее количество доступного ПО. Впрочем, пользователи могли самостоятельно скачать необходимый apk-файл с последующей установкой приложения.

Хотя об основных причинах, побудивших Microsoft отказаться от дальнейшей поддержки WSA, официально не сообщается, источник предполагает, что это связано с низкой популярностью данной функции среди пользователей Windows 11.

Отмечается, что возможность установки Android-программ сохранится для пользователей Windows 11 в течение следующих двенадцати месяцев, а именно до 5 марта следующего года, после чего функция инсталляции мобильного ПО для Android на Windows 11 больше не будет поддерживаться официально, а уже установленные приложения попросту перестанут функционировать.

При этом специалисты Microsoft продолжают работу над добавлением в Windows 11 новых возможностей для устройств под управлением ОС Android – в недавней сборке Windows Insider была добавлена функция, позволяющая владельцам Android-девайсов использовать свои устройства в качестве веб-камеры для персональных компьютеров или ноутбуков.