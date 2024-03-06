Опытный экземпляр транспортника должен быть готов к концу 2026 года.

Российские специалисты ведут работы по созданию перспективного лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-212, который будет оснащён турбореактивными двигателями и придёт на замену морально и технически устаревшим Ан-72 и Ан-26, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с начсоставом Вооружённых сил России, сообщает издание «Военное обозрение».

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Источник фото: Комсомольская правда

По словам Сергея Шойгу, процесс разработки технической документации для создания Ил-212 идёт полным ходом, а выпуск опытного экземпляра самолёта ожидается к концу 2026 года.

Также он добавил, что перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212, разрабатываемый специалистами Объединённой авиастроительной корпорации и оснащённый российскими турбореактивными двигателями ПД-8, будет отличаться улучшенными лётными характеристиками, в том числе повышенной дальностью полёта и увеличенной грузоподъёмностью, неприхотливостью в техническом обслуживании и при пополнении запасов топлива, а также возможностью эффективной работы в экстремальных условиях Крайнего Севера и посадки на необорудованные взлётные полосы, в том числе грунтовые.

Ранее стало известно, что транспортник Ил-212 будет создан на основе Ил-112В, который должен был стать основным лёгким военно-транспортным самолётом ВС РФ — конструкция корпуса планера и бортовое оборудование останутся практически без изменений, а шасси и крылья будут доработаны. Кроме того, двигатели будут размещены над крыльями, что улучшит возможности самолёта при осуществлении взлёта и посадки на неприспособленные полосы.

Ожидается, что российский лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212 придёт на смену устаревшему парку самолётов Ан-72 и Ан-26.