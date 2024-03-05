Проект может быть реализован в 2033-2035 годах.

Специалисты из России и Китая в рамках программы международного сотрудничества в области освоения Луны работают над проектом по созданию энергетической ядерной установки и её последующему монтажу на лунной поверхности в 30-х годах текущего столетия, рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, выступая на Всемирном фестивале молодёжи, который в настоящее время проходит в РФ, говорится в публикации издания «Интерфакс».

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Источник фото: Pixabay

Как сообщил глава госкорпорации, в настоящий момент ведутся работы в направлении создания энергоустановки силами российских и китайских специалистов, а также транспортировки её на лунную поверхность с дальнейшим монтажом и совместной эксплуатацией.

Работы на Луне предполагается вести в автоматическом режиме, то есть с применением специальных манипуляторов с дистанционным управлением с Земли. Ожидается, что проект стартует в 2033-2035 годах.

Весной 2021 года Россия и Китай подписали соглашение о намерениях совместного строительства и эксплуатации Международной лунной научно-исследовательской станции, а спустя несколько месяцев представили план по осуществлению данного проекта.

В 2023 году глава «Роскосмоса» рассказал о совместном сотрудничестве России и Китая в сфере освоения лунной поверхности — в частности, этому будет способствовать запуск межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27».