Устройство сможет обеспечить не только фото-, но и видеосъёмку в экстремальных условиях.

В рамках подготовки к лунной миссии Artemis III специалисты Nikon и NASA подписали соглашение, согласно которому будет создана камера, обладающая способностью осуществлять фото- и видеосъёмку в экстремальных условиях лунной поверхности, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Popular Mechanics/NASA

Разрабатываемая специалистами Nikon в содружестве с NASA беззеркальная камера будет оснащена линзами Nikkor, специальными защищёнными компонентами, которые смогут работать в условиях повышенного радиационного фона, а также термозащитой, предотвращающей повреждения вследствие резких температурных колебаний.

В сравнении с техникой, используемой в предыдущей лунной миссии США «Аполлон», новая камера будет обладать ощутимо большим набором функций, в том числе наличием видоискателя и возможностью не только фото-, но и видеосъёмки.

На первом этапе разработки фотоаппаратуры для лунной миссии специалисты использовали обычную беззеркальную камеру Nikon Z 9, чтобы на основании полученных данных наметить следующие шаги по созданию её модифицированной версии, которая будет известна как портативная универсальная лунная камера (HULC).

Кроме того, в настоящий момент проводятся испытания ранней модификации лунной камеры в условиях экстремальных температур и повышенного радиационного фона, а также в безвоздушном пространстве во время тренировок астронавтов по выходу в открытый космос, проводимых в США и Испании.

Также экземпляр разрабатываемой камеры в обозримом будущем будет доставлен на Международную космическую станцию, чтобы в реальных условиях космоса убедиться в её функциональных возможностях и отсутствии каких-либо проблем, а при их возникновении своевременно устранить выявленные недочёты и исключить их появление в дальнейшем.

Разрабатываемая портативная универсальная лунная камера предназначена для использования в ходе миссии Artemis III, предполагающей высадку астронавтов на Луну спустя более полувека после проведения программы «Аполлон-17» — планируется, что старт американской лунной миссии состоится на ранее сентября 2026 года.