Внедрение новой технологии может существенно повысить запас хода для электромобилей.

В последние несколько лет разработчики электромобилей упорно работают над решением одной из основных проблем, присущих электрокарам, а именно сокращение запаса хода и увеличение времени зарядки аккумуляторных батарей при низких и высоких температурах — группа учёных одного из китайских университетов, расположенных в провинции Чжэцзян, опубликовала результаты своих исследований, направленных на усовершенствование аккумуляторов, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Отмечается, что для улучшения свойств аккумуляторных батарей, эксплуатирующихся при экстремальных температурах, можно использовать способ, заключающийся в применении специальных электролитов с низкой энергией сольватации, высокой ионной проводимостью и низкой температурой плавления, над чем и работали китайские специалисты.

Согласно опубликованным результатам исследований, для улучшения качества электролитов использовался специальный раствор, обладающий низкой энергией сольватации и включающий в себя фторацетонитрил, что позволило добиться изменения характера движения ионов лития в электролите и достичь более высоких показателей для значений плотности энергии и времени зарядки литий-ионных батарей при одновременном расширении температурного диапазона.

Ранее итогами похожих работ поделились учёные одного из американских университетов, описав способ улучшения характеристик аккумуляторных батарей, работающих в экстремальных условиях, благодаря использованию нового типа электролита, позволяющего добиться эффективного функционирования аккумуляторов при температурах, варьирующихся от -40 °C до +50 °C.

В настоящий момент исследователи ещё далеки от достижения своей цели по созданию аккумуляторных батарей, позволяющих работать при экстремально низких и высоких температурах без ощутимой потери эффективности — пока данный недочёт не устранён, целый ряд потребителей будут продолжать смотреть с недоверием на электрокары, отдавая предпочтение автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, которые не имеют подобных недостатков и более практичны при эксплуатации в морозные или жаркие дни.