Окончательный дизайн нового электромобиля компании должен быть представлен к концу текущего года.

Американский технологический гигант Tesla намерен приступить к поставкам своего четырёхместного спортивного электрокара Roadster следующего поколения в 2025 году, говорится в публикации издания Reuters, ссылающегося на слова главы компании Илона Маска.

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Источник фото: Tesla

Как заявил генеральный директор Tesla в своём официальном аккаунте в соцсети X, работы над электромобилем Roadster второго поколения идут полным ходом, и к концу текущего года будет представлен финальный дизайн нового серийного электрокара, а в следующем году компания рассчитывает начать выпуск своего нового продукта.

Запуск Tesla Roadster второго поколения откладывался уже несколько раз — после анонса электромобиля в 2017 году планировалось, что он поступит в продажу спустя три года, но затем его дебют был перенесён на 2023 год. По словам главы Tesla, причиной задержки послужили проблемы с поставками комплектующих для электрокара.

Впрочем, в прошлом году продажи Roadster следующего поколения так и не начались, поэтому стоит надеяться, что запуск нового электромобиля Tesla в 2025 году всё же состоится.

Автомобили первого поколения Tesla Roadster были первыми серийными спортивными электрокарами компании и производились в течение нескольких лет, а именно с 2008 по 2012 года — всего было реализовано около 2450 штук по всему миру. Их запас хода достигал почти 400 километров на одном заряде литий-ионных аккумуляторных элементов питания, а максимальная скорость превышала отметку в 200 километров в час.

Кроме того, электрокар Tesla Roadster стал первым автомобилем, отправленным в космическое пространство при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной специалистами компании Илона Маска SpaceX.

Ожидается, что спортивный электрокар Tesla Roadster второго поколения получит полный привод, сможет вместить до четырёх человек, будет обладать разгоном от 0 до 100 км/ч за 1.9 секунды, максимальной скоростью более 400 километров в час, а также запасом хода в 1000 километров.