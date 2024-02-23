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Apple внедряет новейший протокол для защиты данных от атак с использованием квантовых компьютеров
Постквантовый криптографический протокол PQ3 поможет защитить пользователей от хакерских атак будущего.

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На фоне успехов в создании квантовых компьютеров, являющихся новой ступенью в развитии вычислительной техники и обладающих значительно более высоким уровнем производительности по сравнению с существующими в настоящий момент суперкомпьютерами, разработчики некоторых приложений задумались о внедрении новых алгоритмов шифрования, которые смогут противостоять возможным атакам хакеров при помощи квантовых вычислений — компания Apple в скором времени перейдёт на новый протокол шифрования для защиты сообщений своих пользователей, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

В настоящий момент квантовые компьютеры ещё не достигли такого уровня, чтобы угрожать безопасности пользователей, но в будущем их высокая вычислительная мощность позволит злоумышленникам взламывать протоколы шифрования, использующиеся в настоящий момент, поэтому разработчики из компании Apple в целях противодействия будущим угрозам внедряют в своё приложение iMessage постквантовый криптографический протокол, получивший название PQ3.

По словам специалистов компании, новый протокол позволит надёжно защитить данные пользователей, предоставляя наиболее надёжные механизмы, обеспечивающие безопасность наивысшего «Уровня 3», предусматривающего защиту ключей и обмена сообщениями при помощи постквантовой криптографии, исключающей возможность взлома с использованием квантовых вычислений.

Ранее стало известно, что мессенджер Signal получил способность защищать данные пользователей при помощи постквантового протокола шифрования, именуемого PQXDH, но, по словам специалистов Apple, их решение обеспечивает безопасность на более высоком уровне, так как в Signal новый протокол применяется для защиты только лишь ключей.

Шифрование с использованием PQ3 уже имеется в предварительных и бета-версиях macOS 14.4, iOS 17.4, iPadOS 17.4 и watchOS 10.4, а в будущем станет доступно для широкого круга пользователей продукции Apple.

#apple #квантовый компьютер
Источник: techspot.com
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