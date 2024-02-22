Специалисты считают, что участившиеся солнечные вспышки указывают на приближающийся пик активности Солнца.

В последнее время астрономы фиксируют повышенную активность Солнца, которая выражается в участившихся случаях выброса плазменных облаков — как сообщил изданию «РИА Новости» представитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 22 февраля было зарегистрировано сразу два взрыва на Солнце.

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Источник фото: Pixabay

По информации агентства, первая вспышка была зафиксирована в 02:17 по МСК, а начало второго выброса плазмы зарегистрировано между девятью и десятью часами по московскому времени, и к полудню он всё ещё развивался. Данным явлениям был присвоен максимальный класс рентгеновского излучения, а именно X.

При этом, исходя из отчёта учёных, Земле ничего не угрожает, так как оба плазменных облака, выброшенных в космическое пространство Солнцем, пройдут на достаточно безопасном (хоть и близком по меркам Солнечной системы) расстоянии от нашей планеты, не оказав на неё какого-либо влияния.

Учёные отмечают, что подобное явление, когда происходило сразу два выброса солнечной материи максимального класса всего за один день, наблюдалось шесть с половиной лет назад, а именно в сентябре 2017 года, указывая на тот факт, что активность Солнца в последнее время растёт.

Согласно наблюдениям астрономов, с начала текущего года было выявлено пять солнечных вспышек, характеризующихся максимальным рентгеновским излучением, что, по мнению учёных, говорит о надвигающемся пике солнечной активности, который может достичь своего максимума в середине текущего или начале следующего года.

Выбросы солнечной материи в случае достижения их Земли могут вызвать негативные последствия на нашей планете, в том числе влиять на поведение животных и самочувствие людей, а также являться причинами возникновения магнитных бурь и даже аварийных ситуаций в работе систем энергоснабжения.