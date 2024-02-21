Найденная чёрная дыра каждый день поглощает материю массой около одного нашего Солнца.

Австралийские астрономы заявили об обнаружении самого яркого космического объекта во Вселенной, говорится в материале издания «РИА Новости», ссылающегося на сообщение, опубликованное на сайте ANU.

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Чёрная дыра в представлении художника. Источник фото: Pixabay

Исходя из публикации, в рамках наблюдений за объектами в дальнем космосе специалисты из Мельбурнского университета, расположенного в Австралии, совместно с астрономами из Университета Сорбонны, находящегося во Франции, обнаружили уникальную чёрную дыру — по словам исследователей, она является самым ярким космическим объектом во Вселенной, который в настоящее время известен учёным.

Специалисты отмечают, что яркость обнаруженной чёрной дыры в пятьсот триллионов раз превышает данную характеристику нашего небесного светила, а именно Солнца, что обусловлено выбросом огромного количества тепловой и световой энергии от аккреционного диска, сформировавшегося вокруг неё и содержащего материю, которая в будущем будет поглощена.

Кроме того, исследования показывают, что чёрная дыра обладает огромной массой, превышающей таковую у Солнца в семнадцать миллионов раз, а каждодневное поглощение материи данным космическим объектом равно массе материнской звезды нашей Солнечной системы.

Астрономы сообщают, что обнаруженная чёрная дыра является самой быстрорастущей из когда-либо найденных во Вселенной, а также весьма удалённой от нашей планеты — она расположена на расстоянии около двенадцати миллиардов световых лет от Солнечной системы.