В настоящий момент группой молодых специалистов создана тестовая площадка, на которой проводятся испытания по сборке спутников массой до 100 кг.

Российские специалисты делают первые шаги по созданию конвейерного производства отечественных спутников, о чём в беседе с журналистами сайта Pro Космос рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает издание «РИА Новости».

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Источник фото: ТАСС

По словам генерального директора госкорпорации, в настоящее время силами сотрудников АО «Решетнёв», входящего в «Роскосмос», организовано тестовое производство спутников, предназначенных для обеспечения связи и дистанционного зондирования поверхности Земли, конвейерным способом.

Собеседник издания отметил, что при запуске тестового конвейера учитывались наработки Камского автомобильного завода, которые затем были применены для создания собственной производственной линии, добавив, что в данном проекте участие принимают преимущественно молодые специалисты, которые при умелом руководстве могут достичь успехов в более короткие сроки.

В ходе испытаний конвейерной линии в тестовом режиме была доказана её высокая эффективность при сборке спутников, а также более низкая себестоимость космических аппаратов по сравнению со стапельным производством, которое требует больших затрат по времени.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что в настоящий момент на тестовом конвейере можно собирать спутники весом не более ста килограммов, в то время как требования к большинству запускаемых космических аппаратов предполагают, что их масса должна достигать пяти сотен килограммов, поэтому в будущем предполагается модернизация производственной линии, что потребует ощутимых затрат — на первом этапе планируется вложить около пятидесяти млрд рублей.

При этом собеседник отметил, что для создания габаритных спутников весом в несколько тонн понадобится комбинированное решение — часть работ будет производиться на конвейере, а затем сборку космического аппарата будут завершать на стапеле.

Генеральный директор госкорпорации считает, что опытная конвейерная линия АО «Решетнёв» может стать началом перехода в индустриальную эпоху производства спутников.