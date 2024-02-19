Стартовую площадку планируется возвести на космодроме «Восточный».

В России продолжаются работы над созданием многоразовых ракет и сопутствующей инфраструктуры — по сообщению главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, слова которого приводит издание «РИА Новости», ссылаясь на материал сайта Pro Космос, в ближайшем будущем российские специалисты намерены приступить к сооружению стартового комплекса на космодроме «Восточный», предназначенного для запуска многоразовых ракет.

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Источник фото: РБК/РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» отметил, что в настоящий момент с космодрома «Восточный» стартуют ракеты, входящие в семейство «Союз», а в будущем планируется запуск «Ангары», а также многоразовых ракет сверхлёгкого и среднего классов.

В настоящий момент активно ведутся проектные работы по созданию технической документации для стартовой площадки, предназначенной для запуска многоразовых ракет. При этом главной задачей конструкторов на этапе подготовки к строительству является проработка сравнительно недорогих вариантов возведения конструкций при приемлемых сроках сдачи объекта в эксплуатацию.

По словам главы «Роскосмоса», в текущем году планируется провести инспекцию в РКЦ «Прогресс», специалисты которого расскажут о ходе работ по созданию проекта стартовой площадки и подготовке условий для её возведения.

В настоящий момент в России разрабатываются многоразовые ракеты нескольких классов — сверхлёгкий носитель будет отличаться использованием в его конструкции инновационных технических решений и материалов, а также сравнительно низкой стоимостью запуска, а перспективный двухступенчатый носитель «Амур-СПГ», относящийся к среднему классу, получит многодвигательную силовую установку, оснащённую двигателями РД-0169, и возвращаемую первую ступень, которая, согласно технической документации, должна оставаться работоспособной в течение полусотни запусков.

В разрабатываемых российских многоразовых ракетах будет применяться новый вид топлива, а именно сжиженный природный газ, отличающийся своей эффективностью и экономичностью, а также необходимостью проведения меньших по времени регламентных работ на этапе подготовки к запуску по сравнению с типами горючего, которые используются в настоящее время.

В «Роскосмосе» возлагают большие надежды на отечественные многоразовые ракеты сверхлёгкого и среднего классов, и в случае успешного тестирования первых экземпляров планируют использовать опыт и применяемые технические решения в будущем.