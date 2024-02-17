Российский дрон обладает системой активного обдува нижнего крыла, за счёт чего способен осуществлять взлёт и посадку на дистанции до 50 метров.

В России испытали перспективный транспортный дрон, способный функционировать как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме, говорится в публикации издания «РИА Новости», ссылающейся на заявление СибНИА.

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Источник фото: Газета.ру/СибНИА

Разработанный отечественными специалистами тяжёлый дрон «Партизан» обладает грузоподъёмностью до одной тонны полезной нагрузки, которую он сможет транспортировать на расстояние до тысячи километров.

Отмечается, что дрон сможет работать как в автономном режиме, выполняя доставку грузов, поисково-спасательные операции, участвуя в тушении пожаров и ликвидации стихийных бедствий, так и пилотируемом при перевозке людей и ценных грузов.

Ещё одним преимуществом «Партизана» является крайне короткая дистанция взлёта и посадки, составляющая около пятидесяти метров, что расширяет его взлётно-посадочные возможности и улучшает управление аппаратом — это достигается за счёт наличия системы активного обдува нижнего крыла.

По словам генерального директора ФПИ Андрея Григорьева, данный летательный аппарат, благодаря возможности полёта в автономном режиме, будет способствовать развитию отечественной авиации и снижению нагрузки на пилотов.

В ходе лётных испытаний «Партизана», которые проводились с участием пилота в лице лётчика-испытателя Владимира Барсука, занимающего должность директора СиБНИА, было изучено поведение дрона на сверхмалых скоростях и подтверждены заявленные лётные характеристики. В ходе испытаний в пилотируемом режиме скорость летательного аппарата варьировалась в пределах от 50 до 200 км/ч.

В будущем перспективный тяжёлый транспортный дрон «Партизан» пройдёт ещё серию испытаний, где будут изучены его возможности в беспилотном режиме.