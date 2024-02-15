К тестам системы должны приступить в начале апреля текущего года.

В связи с необходимостью наработки военных навыков в условиях, приближённых к реальным боевым действиям, в России разработали новую лазерную полигонную систему, получившую название «Стретта» и предназначенную для подготовки сразу нескольких бригад личного состава, испытания которой пройдут уже через несколько месяцев, сообщил изданию ТАСС источник в военно-промышленном комплексе РФ.

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Источник фото: Pixabay

Согласно информации источника ТАСС, лазерная система «Стретта» пройдёт испытания на официальном уровне уже в апреле текущего года. По словам собеседника агентства, обкатка нового оборудования продлится в течение трёх месяцев, начиная с первого апреля 2024 года.

Как стало известно ранее, Министерство Обороны Российской Федерации в 2021 году намеревалось подписать контракт с немецкой компанией Rheinmetall на поставку и оснащение одного из российских полигонов лазерной системой, предназначенной для тренировок военнослужащих армии РФ, но в связи с введёнными санкциями было принято решение разработать собственный полигонный комплекс, что и было успешно выполнено.

Стоимость разработки отечественной лазерной системы «Стретта», согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, составила 756 миллионов рублей, а работы по её созданию намеревались окончить к концу 2021 года.

Лазерная полигонная система «Стретта» представляет собой универсальный комплекс, в состав которого входят лазерные датчики и устройства, имитирующие поражение цели, для всех видов вооружения, имеющегося в распоряжении российской армии. Программное обеспечение, разработанное специально для отечественной системы, будет в состоянии провести анализ всех действий военнослужащих, в том числе и ошибочных, что позволит устранить недочёты в подготовке личного состава в будущем, чтобы минимизировать потери в условиях реальных боевых действий.

Согласно имеющимся данным, полученным агентством от источника в МО РФ, система «Стретта» сможет обеспечить тренировку на полигоне сразу двух бригад, что позволит ускорить процесс обучения и подготовки личного состава.