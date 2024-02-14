Отечественная разработка характеризуется высокой скоростью работы и повышенной скрытностью.

Конструкторы уникального разведывательного комплекса «Пенициллин» из НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника», входящего в состав госкорпорации «Ростех», в разговоре с журналистами издания «ТАСС» рассказали о его преимуществах перед аналогичными системами зарубежных компаний.

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Источник фото: RT/YouTube

Как отмечают отечественные специалисты, российский разведкомплекс «Пенициллин» выгодно отличается от подобных решений своим принципом работы — для обнаружения целей противника не применяются радиолокационные устройства, которые излучением могут демаскировать позиции установки. В данном комплексе используется новый способ выявления целей посредством теплового и звукового «следа».

Разведкомплекс «Пенициллин» включает в себя датчики звука, которые улавливают звуковые колебания от срабатывания боеприпасов, и оптико-электронный модуль. В процессе своей работы комплекс определяет местоположение объектов ствольной артиллерии, РСЗО, миномётов, пусковых установок ракет и других видов вооружения противника наземного базирования, а затем передаёт координаты целей своим средствам поражения.

При этом «Пенициллин» отличается высокой скоростью работы — для выявления неприятельского объекта требуется не более пяти секунд, что не даст противнику своевременно сменить свою позицию или укрыться в защитных сооружениях.

Сообщается, что разработанный специалистами НИИ «Вектор» и поставляемый в войска РФ со второй половины 2020 года, комплекс «Пенициллин» зарекомендовал себя надёжной и результативной работой.

По словам экспертов, данный разведывательный комплекс имеет большой экспортный потенциал, предлагая высокую степень скрытности и скорости получения информации об объектах противника благодаря принципу своей работы, что является одним из решающих преимуществ в условиях ведения современных боевых действий.