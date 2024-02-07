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Российский электромобиль «Атом» получил обновлённый дизайн и ряд улучшений конструкции
Отечественный электрокар сможет проехать около 500 км на одном заряде.

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Разработчики анонсированного в прошлом году отечественного электромобиля «Атом» представили обновлённую версию своего «детища» и рассказали об изменениях, внесённых в дизайн и конструкцию электрокара, в официальном Telegram-канале.

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Сообщается, что благодаря внесённым коррективам конструкторы смогли добиться улучшения свойств, необходимых для повседневного использования электрокара в городских условиях, в частности, повысились характеристики аэродинамики и шумоизоляции, уменьшилась подверженность корпуса разного рода загрязнениям, а также изменилась эргономика и запас хода.

Конструкторы обновили внешний вид «Атома», внеся изменения в некоторые элементы кузова для придания электромобилю более современного и спортивного вида, в том числе внесли коррективы в конструкцию спойлера, капота, решётки радиатора, блока фар, зеркал заднего вида, колёсных арок и задней стойки, а также заменили диффузор.

Кроме того, электрокар оснастили специальной системой ADAS 2.0+, предназначенной для помощи водителю, камера которой располагается рядом с радаром под функциональной светодиодной полосой.

Источник фото: Telegram/АТОМ

Конструкцию распашных дверей также доработали, снабдив их электрическим приводом, служащим для их открывания, что потребовало замены выдвижных ручек, расположенных на задних дверях, внешний вид которых также претерпел изменений, на кнопки.

По информации издания Autonews.ru, российский электрический автомобиль «Атом», представляющий собой некрупный хэтчбек, будет укомплектован электрической силовой установкой мощностью 150 кВт (204 л.c.) и батареей с ёмкостью в 77 кВт*ч, что обеспечит запас хода около 500 км без необходимости подзарядки.

В настоящий момент электрокар проходит ходовые испытания, после которых во второй половине текущего года планируется выпуск первых опытных образцов на производственных мощностях завода «Москвич» с последующим запуском в серию в 2025 году.

#электромобиль #атом
Источник: t.me
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