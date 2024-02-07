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Новые правила ЕС обязывают производителей устройств не препятствовать ремонту сторонними лицами
Кроме того, гарантийный срок ремонта будет составлять не менее 12 месяцев.

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Ряд производителей мобильных устройств и техники злоупотребляет разнообразными ограничениями, препятствующими сторонним организациям и лицам производить ремонтные работы по устранению неисправностей вышедших из строя гаджетов, поэтому законодательные органы стран мира озаботились данным вопросом, так как он волнует многих потребителей — как сообщает издание TechSpot, в Европейском союзе было одобрено новое предварительное соглашение, которое расширяет права потребителей на ремонт техники и не даёт производителям устанавливать свои правила, сужающие возможности по починке устройств.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что законодательные органы ЕС выработали новое предварительное соглашение по директиве о праве на ремонт, включающее в себя ряд требований для производителей, в том числе необходимость информирования потребителей о стоимости и времени ремонта, предоставление необходимых данных для починки сломанной продукции, а также обеспечение запасными частями по доступным ценам.

Кроме того, производители более не смогут запрещать сторонним организациям и лицам предоставлять услуги по ремонту неисправной техники, а также использовать запасные части, произведённые другими компаниями или непосредственно потребителями на 3Д-принтерах.

Источник отмечает, что ранее недобросовестные производители принуждали своих клиентов осуществлять ремонт только в официальных сервисных центрах, навязывая свои дорогостоящие услуги и не позволяя прибегать к более дешёвым способам ремонта — например, специалисты iFixit уличили Apple в намеренной блокировке своих устройств программными методами в случае их ремонта сторонними лицами.

Кроме того, новое соглашение обязывает производителей выполнять гарантийные обязательства после осуществления ремонта техники сроком не менее двенадцати месяцев, неся ответственность за некачественно произведённые работы.

Подобные требования, позволяющие потребителям получать качественные услуги по ремонту техники за сравнительно небольшие деньги, а также упрощающие починку устройств собственными руками или сторонними лицами, существуют не только в Европе, но и США — поначалу данные правила не были позитивно восприняты крупными компаниями, но со временем им всё же пришлось пойти на уступки, расширив возможности своих клиентов по ремонту девайсов и предоставив больше необходимой информации.

#ремонт
Источник: techspot.com
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