Похоже, Microsoft вновь использует свои старые методы.

Хотя Windows 11 вышла более двух лет назад, большое количество пользователей продолжают отдавать предпочтение более старой версии ОС, а именно Windows 10, что, судя по всему, не устраивает Microsoft, которая всеми правдами и неправдами старается убедить своих клиентов использовать новый продукт — как отмечают журналисты сайта TechSpot, компания вновь прибегла к своим старым методам, которые нравятся далеко не всем.

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Источник фото: TechSpot

В январском обновлении Windows 10 компания Microsoft снова стала использовать агрессивную рекламу, заключающуюся в навязывании Windows 11 посредством всплывающих многостраничных окон — назойливые слайды могут появиться на экране в любое время и заставляют пользователя тратить время на изучение рекламных материалов, призывающих к переходу на Windows 11.

Демонстрируемые пользователю слайды перечисляют преимущества новой версии ОС и заверяют, что «откатиться» на Windows 10 можно будет в течение последующих десяти дней, но в процессе изучения рекламных материалов клиент может столкнуться с рядом «трюков» от Microsoft, при помощи которых компания старается так или иначе заставить потребителя своего продукта перейти на более новую версию — так, вариант выбора дальнейшего использования Windows 10 легко не заметить, зато запустить процесс обновления ОС спустя некоторое время можно без особого труда.

Источник отмечает, что агрессивный маркетинг был присущ Microsoft ещё несколько лет назад, когда пользователь, не желающий обновлять версию своей операционной системы и нажавший на привычный «крестик» в углу окна непроизвольно активировал процесс перехода на более новую версию спустя определённый промежуток времени.

Всплывающее окно с предложением перехода на Windows 11 было замечено в январском обновлении предварительной версии Windows 10, поэтому уже в феврале практически все пользователи могут увидеть назойливую рекламу.

Согласно данным сервиса StatCounter, дела у Microsoft с внедрением Windows 11 идут не слишком хорошо — лишь 26.5 % пользователей применяют данную версию ОС на своих устройствах, в то время как Windows 10 отдают предпочтение 67.4 % клиентов. Впрочем, в игровом сообществе ситуация более позитивная — Windows 11 пользуется популярностью почти у половины геймеров платформы Steam.

Ранее Microsoft признавала, что их маркетинговые ходы не всегда соответствуют общепринятым нормам и вызывают негативный отклик среди пользователей, но, судя по всему, каких-либо выводов, которые привели бы к изменению стратегии компании в данном направлении, сделано не было.