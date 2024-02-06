Основное назначение беспилотника — ретрансляции сигнала, а радиус действия БПЛА составляет 100 км

Линейка отечественных беспилотных летательных аппаратов, выполняющих различные задачи как в гражданском, так и военном секторе, постоянно расширяется, пополняясь новыми моделями — по информации агентства «РИА Новости», Обуховский завод, являющийся структурным подразделением концерна «Алмаз-Антей», разработал и успешно протестировал перспективный дрон для ретрансляции сигнала.

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Источник фото: РИА Новости

Разработка специалистов Обуховского завода представляет собой дрон-конвертоплан, что подразумевает возможность вертикального подъёма и приземления, подобно квадрокоптеру, для чего служат четыре двигателя, установленные на кронштейнах, а также полёта в самолётном режиме, что достигается наличием крыла с силовой установкой над ним.

Перспективная модель российских специалистов, получившая название «Настасья», имеет радиус действия в сто километров и предназначается для ретрансляции радиосигналов, а масса полезной нагрузки достигает трёх килограммов.

Представитель Обуховского завода в разговоре с изданием «РИА Новости» отметил, что конструктивные особенности нового дрона-конвертоплана повышают его лётные характеристики, в том числе скорость и максимальное расстояние полёта. Кроме того, собеседник сообщил, что в БПЛА применяются электронные системы, изготовленные российскими производителями.

Тестовый экземпляр перспективной разработки отечественных специалистов был продемонстрирован в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024 в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» в начале февраля.