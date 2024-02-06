Стоимость электрокара может оказаться выше ожидаемой большинством потенциальных покупателей и составит около 4,6 млн рублей

Известная китайская компания Xiaomi решила попробовать свои силы в новой для себя области, а именно в автомобилестроении, и в настоящий момент работает над созданием собственного электрокара, стоимость которого, согласно публикации сайта Jiemian News, ссылающегося на данные страховой компании, будет сравнительно высока.

реклама

Источник фото: New Atlas, Xiaomi

Сообщается, что страховая цена электромобиля Xiaomi SU7 в максимальной комплектации составит более 361 000 юаней (около 4,6 млн рублей), а окончательная стоимость модификаций электрокара может варьироваться в пределах от 250 000 до 370 000 юаней (от 3,2 до 4,7 млн рублей).

Исходя из результатов опроса читателей Jiemian News, большинство потенциальных покупателей готовы заплатить за новый электрокар Xiaomi не более 300 000 юаней, поэтому объявленная страховой компанией сумма кажется завышенной, хотя и ранее надежд на сравнительно низкую цену SU7 было не так уж и много — так, глава Xiaomi Group неоднократно заявлял, что электромобиль компании сможет на равных конкурировать с топовыми автомобилями, оснащёнными двигателем внутреннего сгорания, поэтому высокий ценник электрокара, на его взгляд, вполне оправдан.

Впрочем, стоимость ещё до конца не определена и будет установлена после окончания испытаний электрокара. Ожидается, что официальная презентация электромобиля Xiaomi состоится на Пекинском международном автосалоне, проведение которого запланирована на апрель текущего года.

Электрокар SU7 разрабатывается большой группой специалистов Xiaomi Motors, включающей в себя около 3400 человек, а инвестиции в проект составили более 10 млрд долларов. Электромобиль китайской компании оснащён тройной литиевой батареей CATL и способен разгоняться до максимальной скорости в 265 км/ч.

Генеральный директор Xiaomi возлагает большие надежды на разрабатываемый электрокар и ожидает, что SU7 сможет успешно конкурировать с лидерами автомобильного рынка, открыв новую главу в истории компании и став первой моделью на пути к пятёрке лидеров в данной области