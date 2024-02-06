Изображения позволят тщательно изучить звёзды и другие объекты в галактиках.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел почти два десятка спиральных галактик на новых изображениях, которые отличаются большой степенью детализации, позволяя астрономам подробно изучить строение космических объектов, говорится в материале издания CNN.

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Источник фото: CNN, NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team

Сообщается, что снимки девятнадцати галактик были получены благодаря уникальным возможностям орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» наблюдать за Вселенной в разных диапазонах инфракрасного спектра, в результате чего на полученных изображениях исследователи космоса могут рассмотреть множество различных деталей, представляющих научный интерес.

Каждая из галактик, запечатлённая на полученных снимках, является спиральной, что видно по закрученным рукавам, в которых расположено множество звёзд, а также других космических объектов. В центре таких галактик находятся сверхмассивные чёрные дыры или скопления древних звёзд.

По словам астрономов, снимки, сделанные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», поражают беспрецедентной детализацией, дающей возможность изучить галактики до мельчайших подробностей. Помимо ярких и массивных звёзд, на полученных изображениях можно рассмотреть скопления газа и пыли, принимающих участие в процессах звездообразования, а также большие пустоты, на месте которых, по словам учёных, ранее могли находиться звёзды, прекратившие своё существование в результате взрыва.

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Согласно ряду исследований, около шестидесяти процентов галактик во Вселенной являются спиральными, в том числе галактика Млечный путь, являющаяся материнской для Солнечной системы, в состав которой входит и наша родная планета Земля, поэтому наблюдения за галактиками данного типа позволят учёным лучше узнать о процессах, происходящих в космическом пространстве в непосредственной близости от нас, а также об этапах формирования различных объектов в космосе, в том числе звёзд.