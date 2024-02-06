Первую партию российского оборудования для 5G хотят произвести в следующем году.

В России развивают отечественные мобильные сети, обеспечивающие связь и доступ к сети Интернет по всей территории страны, а в ближайшие годы планируют применить новые технологии 5G, о чём в разговоре с журналистами издания «РИА Новости» рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Источник фото: Pixabay

По словам высокопоставленного чиновника, развитие мобильных сетей в России будет осуществляться в рамках программы «Современные и перспективные сети мобильной связи», предполагающей внедрение технологии 5G с использованием отечественных базовых станций.

На стартовом этапе планируется производство первой партии базовых станций 5G в количестве тысячи единиц и начать модернизацию мобильных сетей в городах с населением в миллион человек и более. Отмечается, что выпуск российского оборудования 5G должен быть завершён к 2025 году, а в 2026 начнётся его монтаж и запуск в эксплуатацию в крупных населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что обеспечить 5G-покрытием планируется все города Российской Федерации с численностью населения от ста тысяч человек к 2035 году, причём функционирование данных мобильных сетей будет обеспечиваться российским оборудованием.

Вопрос с процессом распределения частот для работы сетей 5G пока до конца не решён, и в настоящий момент существует два возможных варианта его реализации, один из которых предполагает участие государственных компаний, выполняющих роль регулятора в предоставлении возможности совместного использования частотного диапазона российскими мобильными операторами связи, а другой подразумевает проведение аукциона.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о ходе работ над высокоскоростным доступом к сети Интернет посредством спутниковой связи и развитием мобильных сетей для жителей России.