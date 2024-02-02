Кроме того, будут развиваться мобильные и проводные сети РФ.

В то время как группа космических спутников SpaceX успешно обеспечивает высокоскоростным доступом к сети Интернет пользователей по всему миру, Россия активно готовится к запуску своей перспективной программы, призванной обеспечить жителей РФ возможностью пользоваться всеми благами «всемирной паутины» даже в удалённых областях страны — по словам главы Минцифры Максута Шадаева, которые были опубликованы изданием РИА Новости, старт отечественного проекта по обеспечению качественного и недорогого доступа в Интернет назначен на 2026 год.

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Источник фото: Pixabay

Согласно заявлению, сделанному Максутом Шадаевым в рамках международного форума Digital Almaty 2024, первая группировка спутников, состоящая из четырёх единиц, будет запущена на высокую эллиптическую орбиту в 2026 году и даст старт программе, целью которой является обеспечение высокоскоростным доступом в сеть Интернет на всей территории Российской Федерации.

Через шесть лет, а именно к 2030 году, первый этап проекта, предполагающий вывод на низкую орбиту порядка семи сотен спутников, должен быть завершён.

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Глава Минцифры также сообщил, что в рамках национальной программы «Экономика данных» будет реализовано развитие уже существующих сетей, как мобильных, так и проводных — к 2030 году планируется предоставление доступа к Интернету посредством технологии LTE даже в малонаселённых районах и вдоль федеральных трасс, а также развитие 5G-сетей и увеличение пропускной способности для стационарных точек до 1 Гбит/c.