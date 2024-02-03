Отечественная разработка будет представлена в рамках выставки, проводимой в ОАЭ.

Увеличение спутниковых группировок ряда мировых государств, используемых не только в гражданских, но и в военных целях, заставляет реагировать соответствующим образом на вероятные угрозы из космического пространства — российские специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей» разработали перспективную РЛС, позволяющую следить за спутниками и другими космическими объектами, образец которой планируется представить в рамках Международной оборонной выставки World Defense Show, проходящей в ОАЭ, говорится в материале агентства «ТАСС».

реклама

Источник фото: VPK.name / Пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»

Сообщается, что новая РЛС, разработанная специалистами концерна «Алмаз-Антей» и получившая название «Сула», способна получать координатные и некоординатные данные, связанные с траекториями движения космических объектов, находящихся на околоземной орбите на высоте до шести тысяч километров, с возможностью их прямой передачи или записи на носитель информации.

Отмечается, что отечественная разработка имеет возможность следить не только за спутниками, но и за другими объектами, находящимися в космосе, в частности, за космическим мусором, что в теории может помочь при угрозе его столкновения с аппаратами спутниковых группировок РФ или других стран.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К преимуществам перспективной станции «Сула» относят её модульную архитектуру, позволяющую перемещать и разворачивать РЛС в кратчайшие сроки, а также конструкцию антенны, использующую цифровую фазированную решётку, что увеличивает общую пропускную способность и повышает устойчивость к помехам. Управление установкой осуществляется из специального командного модуля, который также легко транспортируется и собирается за сравнительно короткое время.