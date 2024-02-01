Недавно обнаруженная при помощи TESS экзопланета Wolf 327b массивнее и больше Земли.

Учёные всего мира продолжают использовать возможности космического телескопа TESS, запущенного в 2018 году, для обнаружения новых экзопланет транзитным методом — об очередной находке рассказали астрономы из испанского университета Ла-Лагуна в своём материале, опубликованном на онлайн-площадке arXiv, сообщает издание Phys.org.

реклама

Экзопланета в представлении художника. Источник фото: Pixabay

Сообщается, что учёным при помощи TESS удалось обнаружить новую экзопланету, названную Wolf 327b и относящуюся к классу планет, именуемых суперземля, природу которой в дальнейшем удалось более подробно изучить благодаря фотометрии, изображениям с более высоким разрешением и измерением лучевой скорости.

Экзопланета Wolf 327b вращается вокруг родительской звезды Wolf 327 на расстоянии 0.01 а.е., являющейся красным карликом со спектральным классом M2.5 V с возрастом более 4 миллиардов лет и размером, составляющим около 40 % от нашего Солнца, расположенной на расстоянии около 93 световых лет от Земли.

Масса и радиус найденной планеты в 2.53 и 1.24 раза больше соответствующих параметров Земли, а её период вращения составляет 13.7 часа, что позволило учёным классифицировать её как сверхкороткопериодическую суперземлю.

Согласно результатам, полученным астрономами в ходе исследований, поверхность Wolf 327b каменистая, а неплотная атмосфера планеты в основном состоит из водорода и гелия. Предполагается, что основу массивного ядра экзопланеты, окружённого сравнительно тонким слоем мантии, составляет железо.

В настоящий момент использование возможностей космического телескопа TESS позволило обнаружить более 7000 кандидатов в экзопланеты, 415 из которых удалось классифицировать.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учёные отмечают, что Wolf 327b представляет определённый интерес для последующего изучения и может оказаться не единственной планетой, вращающейся вокруг звезды Wolf 327.