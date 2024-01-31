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Астрономы открыли новый тип звёзд, способных выбрасывать в космос огромные клубы дыма
Данное открытие должно помочь в дальнейшем исследовании формирования звёзд и планет во Вселенной.

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В ходе изучения протозвёзд исследователи космоса обнаружили новый загадочный тип звёзд, который может дополнить существующую картину процесса формирования новых космических объектов во Вселенной, говорится в материале издания CNN, ссылающегося на научные труды, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Источник фото: CNN/Philip Lucas/University of Hertfordshire

Первоначально астрономы планировали отыскать «новорождённые» звёзды, также называемые протозвёздами, для чего производили наблюдения в инфракрасном спектре вблизи области, находящейся в центре галактики Млечный Путь. После обнаружения необходимого количества космических объектов астрономы использовали данные с комплекса Very Large Telescope, принадлежащего Европейской Южной Обсерватории, для более подробного изучения части из интересующих их звёзд. Однако, в процессе дальнейшей работы было выявлено несколько новых необычных старых звёзд, которые получили прозвище «старые курильщики», так как выбрасывают в космос облака дыма и пыли.

Обнаруженные астрономами необычные звёзды представляют собой ранее не известный тип, относящийся к красным гигантам — обычно такой объект образуется, когда звезда исчерпала запасы водорода, достаточные для ядерного синтеза, и начинает постепенно «умирать», увеличиваясь в размерах и выбрасывая часть своего вещества в открытый космос. Но «старые курильщики» ведут себя по-другому, находясь в течение нескольких лет в состоянии относительного покоя и излучая крайне малое количество световой энергии, а затем внезапно выпускают клубы дыма в космическое пространство.

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В настоящий момент астрономы находятся на этапе дальнейшего исследования нового типа звёзд, результат которого может внести дополнительную ясность в работы, связанные с процессом распространения элементов по Вселенной и возникновения новых звёзд и планет.

#звезда
Источник: edition.cnn.com
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