В настоящий момент аппараты проходят испытания.

Специалисты российского военно-промышленного холдинга KMZ работают над перспективной моделью безэкипажного морского катера типа «Одуванчик» с целью его запуска в серию после соответствующих испытаний в боевых условиях, о чём в разговоре с изданием «РИА Новости» рассказал один из руководителей компании Михаил Даниленко.

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Источник фото: РИА Новости / Холдинг ВПК KMZ

По словам директора холдинга, специалисты данного предприятия накопили достаточный опыт для проектирования и выпуска морских беспилотников, а в настоящий момент приступили к непосредственному воплощению своих замыслов в жизнь. Кроме того, для создания подобных дронов были выделены значительные средства, что в данный момент приносит положительные результаты.

Ранее представитель холдинга KMZ сообщил о технических характеристиках разрабатываемого аппарата — морской дрон, получивший аббревиатуру ББКН (быстроходный безэкипажный катер-носитель) «Одуванчик», сможет нести на борту боевую нагрузку взрывчатого вещества массой до 600 кг на расстояние до 200 км с максимальной скоростью до 80 км/ч.

В настоящий момент морские катера типа «Одуванчик» проходят испытания, в том числе в боевых условиях, по результатам которых будет принято решение по запуску их серийного производства, которое может стартовать уже в текущем году.

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Безэкипажные дроны «Одуванчик» смогут значительно увеличить возможности российской армии по поражению морских целей противника и станут ответом на соответствующие боевые катера подобного типа у противоборствующих сторон.