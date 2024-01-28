Экоактивисты и ряд политиков поприветствовали инициативу президента США.

Вчера администрация президента США Джо Байдена заявила о временной приостановке рассмотрения ещё не подтверждённых заявок на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ряд стран, что вызвало различную реакцию у разных слоёв населения и представителей политических кругов.

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Источник фото: REUTERS/Issei Kato

Как отмечается в материале издания NBC News, временная приостановка коснётся заявок на экспорт СПГ в те страны, с которыми у США не имеется договоров, предусматривающих свободную торговлю. Кроме того, исключения могут быть сделаны в случае возникновения экстренных ситуаций, требующих безотлагательного решения.

Причиной данного решения, согласно заявлению администрации Байдена, стала усугубившаяся ситуация с негативными изменениями климата, а также устаревшие рекомендации, которые в настоящий момент используются в США для выдачи разрешений.

Во время возникшего перерыва президент США пообещал пристально изучить влияние экспорта СПГ на энергетическую безопасность Штатов и окружающую среду, попутно обвинив республиканцев в сокрытии реально существующей опасности для американского народа.

Являясь крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в мире, США будут по прежнему выполнять уже заключённые договора на поставку СПГ своим партнёрам в Европе, Азии и других странах мира, в чём заверила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Как и следовало ожидать, экоактивисты и защитники окружающей среды тепло восприняли заявление администрации президента США о временной приостановке, отметив, что данное решение позволит улучшить климатическую ситуацию в стране, снизив выбросы парникового газа в атмосферу.

Впрочем, у некоторых американских политиков сложилось иное мнение о возникшей ситуации — так, республиканец Майк Джонсон, занимающий пост спикера Палаты представителей США, в социальной сети X негативно высказался об инициативе Байдена, заявив, что президент США играет на руку России в вопросах поставок природного газа в Европу, а также высказав мнение, что это выглядит как провал.

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При этом судьба будущих проектов по сжижению природного газа в связи с возникшей паузой оказалась под угрозой — в частности, будущий крупнейший американский терминал для экспорта газа Calcasieu Pass 2 стоимостью в 10 млрд долларов оказался в «подвешенном» состоянии.