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Обновление PlayStation 5 блокирует подключение эмулятора контроллера Cronus Zen
«Нечистые на руку» геймеры могут существенно пострадать.

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Недовольство порядочных геймеров, не использующих разнообразные ухищрения для совершения мошеннических действий в играх и пытающихся действовать честно, согласно установленным правилам, похоже, наконец-то заставило специалистов Sony отреагировать соответствующим образом — как сообщает издание The Verge, очередное обновление программного обеспечения игровой консоли PlayStation 5 не даёт подключать к ней сторонние устройства, дающие преимущества «нечистым на руку» игрокам.

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Источник фото: WIRED, Sony

Речь идёт об эмуляторе контроллера Cronus Zen, который позволяет применять разнообразные макросы и модифицировать настройки геймпадов, изменяя ряд параметров, что даёт преимущество в сетевых баталиях.

Кроме того, при помощи данного устройства к PlayStation 5 можно подключить клавиатуру и мышь, заставляя консоль «думать», что используется геймпад, что также позволяет получить выгоду от возможности более точного и быстрого прицеливания.

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте производителя Cronus Zen, версия обновления 24.01-08.60.00 для PlayStation 5 не даёт геймеру подключить к своей игровой консоли данный эмулятор контроллера.

Специалисты компании-разработчика в настоящий момент изучают возникшую ситуацию и пока что не в состоянии сказать, когда их устройства вновь смогут работать с PS5, советуя их обладателям пока что не обновлять программное обеспечение консоли.

Официального заявления от представителей Sony по данному вопросу ещё не поступало, поэтому пока что не известно, является ли блокировка Cronus Zen запланированным мероприятием и коснётся ли она других подобных устройств, таких как ReaSnow S1 и XIM.

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Ранее борьбу с контроллерами, дающими преимущество нечестным геймерам в сетевых играх, начали крупные разработчики игр, в том числе Epic Games, Activision Blizzard, Bungie и Ubisoft. На игровых консолях Xbox использование подобного рода девайсов также официально запрещено.

#playstation 5 #cronus #cronus zen
Источник: theverge.com
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