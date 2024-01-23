Отечественные подводные беспилотники могут выполнять целый ряд функций.

Российские специалисты продолжают разрабатывать всё новые беспилотные аппараты, в том числе и подводные, которые могут выполнять несколько функций в интересах как гражданского, так и военного сектора, что вызывает интерес у зарубежных партнёров России — о двух таких морских беспилотниках рассказали журналисты издания «Военное Обозрение».

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Источник фото: Известия, ЦКБ «Рубин»

Согласно заявлению генерального директора российской государственной компании «Рособоронэкспорт» Александра Михеева, отечественный подводный беспилотный аппарат «Клавесин-1РЭ» выходит на мировой рынок и доступен для приобретения другими государствами, ряд из которых уже заинтересовался российской разработкой, особенно те, кто имеет выход к морю или океану.

Сообщается, что подводный беспилотник «Клавесин-1РЭ», оборудованный телевизионными, гидролокационными и электромагнитными системами, может использоваться для изучения разного рода объектов в толще воды или на дне Мирового океана на глубине до шести километров как в автономном режиме, так и в управляемом.

Кроме того, отечественные специалисты разработали и испытали модернизированную версию подводного беспилотного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ», который предназначен для использования в связке с носителем ядерного заряда, беспилотником «Посейдон», обеспечивая его разведывательными данными и технической поддержкой. Данный аппарат может функционировать на расстоянии до пятидесяти километров от базового корабля и на глубине до шести километров.

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Помимо этого, он может работать в качестве помощника для других аппаратов, собирая различную информацию о текущей обстановке и рельефе морского дна.