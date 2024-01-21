Изучение инцидента с отсутствием радиоконтакта уже ведётся.

Марсианский вертолёт Ingenuity, прибывший на «красную планету» зимой 2021 года и совершивший свой первый полёт над поверхностью Марса спустя несколько месяцев, после внезапной потери связи всё-таки удалось обнаружить, говорится в материале Phys.org.

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Источник фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Чуть ранее, а именно 18 января, в официальном блоге NASA появилась запись, в которой специалисты агентства сообщили не слишком радостную новость для энтузиастов, интересующихся изучением других планет — в процессе совершения семьдесят второго по счёту полёта, предусматривающего подъём на высоту двенадцать метров, что и было успешно проделано Ingenuity, связь между марсоходом Perseverance, являющимся ретранслятором, осуществляющим передачу данных на Землю, и марсианским вертолётом внезапно прервалась.

Спустя два дня, благодаря сообщению представителей Лаборатории реактивного движения NASA в социальной сети X, любители космоса могут выдохнуть с облегчением — марсианский вертолёт подал «признаки жизни», ответив на длительные сигналы марсохода. О причинах потери связи пока что не сообщается, но специалисты NASA уже изучают полученные с Марса данные, чтобы после анализа сделать соответствующие выводы, исключающие подобные случаи в будущем.

Впрочем, изучение предыдущего инцидента с потерей радиоконтакта между Perseverance и Ingenuity в 2023 году, похоже, не дало желаемого результата, поэтому остаётся надеяться, что на этот раз «расследование» сможет прояснить точную причину возникших неполадок.

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Марсианский вертолёт Ingenuity является первым аппаратом, совершившим полёт в автономном режиме в атмосфере другой планеты с использованием собственной силовой установки, подзаряжаемой от солнечных батарей. Несмотря на то, что специалисты NASA рассчитывали лишь на выполнение пяти полётов над поверхностью Марса, вертолёт оказался намного более долговечным и совершил уже более семи десятков «рейсов», покорив высоту в 24 метра и пройдя в общей сложности почти 17 километров.