Другой вариант предполагает замену лишь компонентной базы.

После успешного завершения государственных испытаний учебно-тренировочного самолёта Як-152, предназначенного для начальной подготовки пилотов ВКС РФ, отечественные самолётостроители озаботились вопросом импортозамещения его двигателя, о чём журналистам издания «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ПАО «Яковлев».

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Источник фото: Интерфакс

Сообщается, что в настоящий момент прорабатывается два возможных варианта модернизации силовой установки Як-152, один из которых подразумевает оснащение уже установленного двигателя немецкого производства отечественными деталями, а второй предполагает полную его замену на российский ВК-650, разработанный специалистами ОДК для вертолётов с возможностью адаптации и для самолётов.

При изучении вопросов импортозамещения силовой установки Як-152 самолётостроители учитывали необходимые требования соответствия лётно-технических спецификаций самолёта уже имеющимся, а также универсальность конструкции, что должно положительным образом сказаться на продолжительности испытаний.

Як-152 является частью учебно-боевого комплекса для лётчиков ВКС РФ и позволяет овладеть первоначальными навыками техники пилотирования на поршневом самолёте с последующим закреплением и оттачиванием на реактивном учебно-боевом самолёте Як-130.

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В настоящий момент на Як-152 установлен российско-немецкий поршневой дизельный двигатель RED A03, производимый в Германии, что в условиях неблагоприятной политической ситуации может сыграть негативную роль в будущем, поэтому работа по импортозамещению в данной сфере вполне целесообразна.