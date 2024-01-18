Группировка американских военных спутников пополнится 20 космическими аппаратами.

Военное ведомство Штатов продолжает усиливать свою спутниковую группировку на околоземной орбите — по информации сайта SpaceNews, Агентство космического развития Министерства Обороны США планирует провести конкурс на разработку и производство двух десятков военных спутников с новым типом полезной нагрузки, именуемой Warlock и представляющей собой узел связи для обеспечения разведки в реальном времени и быстрого принятия решений по уничтожению целей противника.

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Источник фото: Hi-News.ru

Новая разработка американских специалистов позволит уменьшить время реагирования на то или иное событие на поле боя, а также обеспечить войсковые соединения необходимой разведывательной информацией в кратчайшие сроки.

Сообщается, что американские военные планируют разместить на околоземной орбите разветвлённую сеть спутников — в настоящий момент размещены заказы на изготовление сотни аппаратов серии «Альфа» и девяти десятков «Бета», которые будут оснащены ретрансляторами связи, работающими в диапазоне частот миллиметровых и сантиметровых длин волн, как минимум тремя оптическими лазерными каналами, а также другими устройствами.

Новые же спутники серии «Гамма», несущие на борту полезную нагрузку Warlock, получат сразу четыре лазерных терминала, что позволит наладить надёжную перекрёстную связь между спутниками данной группировки.

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Источник отмечает, что помимо обеспечения устойчивой связи на поле боя и возможности эффективно координировать действия подразделений, новые американские спутники будут менее подвержены воздействию ПВО и РЭБ противника, что в будущем может привести к сценариям, когда обычные средства воздушной разведки использоваться не будут.