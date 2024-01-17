Первая партия отечественных самолётов будет поставлена «Аэрофлоту» в ближайшем будущем.

Вследствие санкций, наложенных на российских авиаперевозчиков со стороны Запада в 2022 году, отечественные компании в настоящий момент предпочитают закупать самолёты российского производства — по сообщению издания «РБК», одна из ведущих отечественных авиакомпаний «Аэрофлот» в будущем получит шестьдесят три новых воздушных лайнера, произведённых в России, в том числе одиннадцать Ту-214.

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Источник фото: РИА Новости

Благодаря переписке между сотрудниками «Аэрофлота» и компании-производителя ОАК, оказавшейся в распоряжении издания, подлинность которой подтвердил неназванный источник, знакомый с данной темой, стало известно о ряде технических характеристик салона поставляемых среднемагистральных пассажирских лайнеров Ту-214.

Сообщается, что первая партия самолётов в количестве одиннадцати единиц будет иметь компоновку салона, рассчитанную на общую вместимость до 175 человек, из которых в бизнес-классе сможет находиться до 12 пассажиров, а в эконом — до 163. В случае, если маршрут авиалайнера будет пролегать над водной поверхностью, пятью креслами придётся пожертвовать для размещения спасательных плавсредств, как этого требуют федеральные правила авиации.

Кроме того, пассажирам будут предоставлены следующие возможности — подзарядка гаджетов при помощи встроенных в кресла USB-разъёмов и розеток, а также приём пищи на раскладных обеденных столиках. Для клиентов бизнес-класса дополнительно будет предусмотрен коктейльный столик.

За развлекательные функции будут отвечать специальные мониторы, вмонтированные в спинки кресел, но на их появление не стоит рассчитывать ранее 2026 года. Доступа к сети Интернет в первой партии Ту-214 также не планируется, но работы в данном направлении, по заявлению пресс-службы ОАК, активно ведутся.

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Согласно опубликованным документам, график поставок предусматривает поступление на баланс «Аэрофлота» первых пяти среднемагистральных самолётов Ту-214 в конце 2024 или начале 2025 года.