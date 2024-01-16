Новая разработка отечественных специалистов даёт самолёту ряд преимуществ.

Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-75, известный также под кодовым обозначением «Checkmate», получит инновационную окраску, позволяющую дать искажённую информацию о размерах и типе самолёта при визуальном наблюдении со стороны противника — об этом следует из текста обнародованного патента, о чём сообщает издание «ТАСС».

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Источник фото: ТАСС

Согласно опубликованному документу, специалисты ОАК разработали новый тип маскировочной окраски, имеющей специальный рисунок, который благодаря нанесению на корпус самолёта пятен различной формы и яркости способен создать дезинформирующий противника образ летательного аппарата, относящегося к иному типу и обладающего другими размерами, а также понизить заметность истребителя на фоне облаков.

Такая раскраска поможет Су-75 более эффективно маскироваться в облачном небе, всячески запутывать противоборствующую сторону с целью сокрытия своего реального типа, чтобы противник не смог предсказать дальнейшие действия экипажа самолёта, а также усложнять возможности визуального обнаружения.

Российский истребитель Су-75 «Checkmate» разработан специалистами КБ «Сухой», относится к пятому поколению и обладает целым рядом преимуществ — самолёт имеет гибкую архитектуру, которая может изменяться под требования заказчика, производится с применением технологии «стелс», снабжён системами искусственного интеллекта, различными типами вооружения, в том числе ракетами «воздух-земля» и «воздух-воздух», а также может уничтожать до шести объектов противника одновременно.

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При этом зона боевого применения самолёта достигает трёх тысяч километров, а скорость истребителя, оснащённого одним двигателем, составляет 1.8 Маха. Ожидается, что первая партия Су-75 будет произведена к 2026 году.