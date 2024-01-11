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В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные бренды смартфонов на российском рынке в 2023 году
Доля мобильных устройств от китайских производителей растёт.

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Китайские производители мобильной техники продолжают отвоёвывать позиции у своих американских и европейских коллег на мировом рынке, в частности в России, где в прошлом году заняли весь «пьедестал» по популярности среди отечественных пользователей, о чём сообщает издание «Лента.ру», ссылаясь на данные о результатах продаж сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо».

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Источник фото: РИА Новости

Источник информирует, что в прошлом году три четверти российских покупателей отдали своё предпочтение смартфонам китайских брендов, что в денежном эквиваленте выразилось в доле, исчисляющейся 50 %.

Наибольшую популярность снискали разнообразные модели Xiaomi, на втором месте расположились смартфоны, выпускаемые под брендом Tecno, а на третьем — Realme. Кроме того, в топ-6 лидеров по количеству реализованных единиц попали мобильные устройства Samsung, Infinix, а также Apple.

При этом наибольшую прибыль на российском рынке смартфонов получила Apple, на второй позиции оказалась Xiaomi, а замыкает тройку лидеров Samsung. Также в пятёрку вошли Tecno и Realme.

Сообщается, что отечественные покупатели за прошлый год выбирали преимущественно недорогие модели с ценником, не превышающим 15 000 рублей, доля которых в количественном выражении повысилась до 60 %, а в денежном достигла 25 %.

Моделям смартфонов верхнего ценового сегмента (более 50 000 рублей) в 2023 году отдало предпочтение всего 10 % россиян, но в денежном исчислении их доля осталась на прежнем уровне в 40 %.

По информации зарубежных источников, в прошлом году объёмы продаж моделей смартфонов от китайских производителей весьма выросли, чему способствовали рекламные кампании, в которые вкладывались значительные средства.

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Как отмечает представитель компании «М.Видео-Эльдорадо», в текущем году подобная тенденция сохранится — китайские компании продолжат свою экспансию на зарубежные рынки, причём не только в нижнем и среднем ценовом сегментах, но и в верхнем.

#samsung #apple #xiaomi #realme #tecno #infinix
Источник: m.lenta.ru
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