Она способна нести до 16 межконтинентальных ядерных ракет «Булава».

Россия продолжает усиливать свою ядерную триаду, в том числе благодаря наращиванию её морской составляющей — по информации неназванного источника издания «ТАСС», строящийся атомный ракетоносец стратегического назначения «Князь Пожарский» в скором времени будет спущен на воду с целью дальнейшей доработки, чтобы в текущем году пополнить число АПЛ ВМФ РФ.

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Источник фото: Военное обозрение

По данным, нуждающимся в официальном подтверждении, очередная атомная подводная лодка проекта «Борей» готовится к выводу из эллинга «Севмаша» с последующим спуском на воду в конце текущего месяца.

В планах высшего командования Министерства Обороны Российской Федерации значится ввод в строй АПЛ «Князь Пожарский» до конца текущего года. Ракетоносец должен усилить боевую мощь Северного флота и пройти свои первые испытания, поразив цель стратегической ракетой морского базирования «Булава» на полигоне Кура, базирующемся на Камчатке.

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Атомоход «Князь Пожарский», строительство которого было начато в конце 2016 года, относится к АПЛ класса «Борей-А» проекта 955А и имеет в арсенале до шестнадцати твердотопливных межконтинентальных ракет «Булава», способных доставить ядерные боезаряды к объектам противника на других континентах.