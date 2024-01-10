При этом самолёт, с которого она сбрасывается, не досягаем для средств поражения противника.

В ближайшее время российская армия получит на вооружение новую планирующую авиационную бомбу под кодовым обозначением «Дрель», имеющую целый ряд преимуществ перед аналогичными боеприпасами, используемыми в настоящий момент — об этом в разговоре с журналистами издания «Лента.ру» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

реклама

Источник фото: еженедельник «Звезда»

По словам специалиста, новая разработка отечественных оружейников способна не только лететь автономно некоторое количество километров, будучи сброшенной с самолёта, который в таком случае будет не досягаем для средств ПВО противоборствующей стороны, но и отличается уникальными качествами — так, авиабомба «Дрель» обладает способностью поражения объектов противника, находящихся глубоко под землёй и обладающих бетонной и металлической защитой, что и дало ей такое название.

Кроме того, эксперт отметил способность данного боеприпаса разделяться на несколько более мелких, что даёт ему возможность поражать сразу несколько целей одновременно с высокой точностью.

В качестве примера Виктор Литовкин привёл ситуацию с наступающими на позиции российских войск десятью бронированными машинами — по мнению специалиста, обычная бомба уничтожит в лучшем случае лишь пару объектов, а «Дрель» поразит все имеющиеся цели.

По существующей информации, компания-разработчик «Ростех» приступила к завершающему этапу, предшествующему серийному производству новой авиационной бомбы — в данный момент специалисты госкорпорации разрабатывают боевую оснастку для «Дрели», чтобы в текущем году запустить её в серию.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее в зарубежной прессе российскую разработку признали весьма перспективным и грозным оружием, способным уничтожать любые движущиеся цели противника.